Барселона, Испания, , 01:11 — REGNUM Акция протеста против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя) снова состоялась в испанском городе Барселоне. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба правоохранительных органов Каталонии в Twitter.

Протестная акция в Барселоне началась на площади Тетуан, среди организаторов были участники радикального движения «Комитеты защиты республики». Протестующие потребовали освободить из-под стражи не только Аселя, но и всех заключённых из числа арестованных в ходе предыдущих акций.

В момент, когда протестующие с лозунгами пошли маршем по улицам Барселоны, часть молодёжи из числа радикалов стала забрасывать силовиков камнями, бутылками, краской и мусором. Часть радикалом, воспользовавшись возникшими беспорядками, стала воровать личные вещи у других участников акции.

Полицейским удалось нейтрализовать радикалов и отделить их от других участников процессии. О пострадавших в ходе акции не сообщается, в настоящее время все демонстранты разошлись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе акции протеста в Барселоне сотрудниками полиции были задержаны шестеро анархистов из Италии и Франции.

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