Нижневартовск, Югра, , 22:14 — REGNUM В результате пожара на реке Обь в Югре пострадал один человек, сообщили 6 марта в экстренных службах региона.

«В результате прорыва нефтепровода, который стал причиной пожара на реке Оби, пострадал один человек. У него ожоги лица и спины», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что в госпитализации пострадавший не нуждается, ему назначено амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре в акватории реки Обь под Нижневартовском произошёл пожар, сообщила 6 марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На место происшествия прибыли инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии.

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