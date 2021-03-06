Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, , 21:45 — REGNUM В Югре в акватории реки Обь под Нижневартовском произошёл пожар, сообщила 6 марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Instagram.

«Шестого марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — написала она.

В настоящее время Росприроднадзор следит за ситуацией, на место происшествия прибыли инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Норильске при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 НТЭК произошла утечка более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей за аварию.

Читайте также: Красноярский край требует от «Норникеля» возместить ущерб природе региона