Приштина, , 21:46 — REGNUM Все адвокаты Косово приняли решение с понедельника, 8 марта, начать бойкот работы прокуратуры первой инстанции и специальной прокуратуры в Приштине.

Глава лиги адвокатов Косово Бехар Эюпи сообщил журналистам албанского новостного агентства Telegrafi о том, что причиной бойкота стал введенный в сентябре 2020 года новый порядок работы прокуратуры, который, по мнению адвокатов, создает препятствие для их работы: адвокатам запрещают вносить телефоны, им предписано проходить перед сканерами и т.д.

По словам Эюпи, юристы пробовали добиться уступок со стороны главы прокуратуры первой инстанции в Приштине Куйтима Мюниши, однако он «не нашел времени на то, чтобы ответить на запрос».

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