Москва, , 20:08 — REGNUM Нападающий футбольного клуба ЦСКА (Москва) Саломон Рондон высказался о будущем в стане красно-синих.

«Мне нравится в ЦСКА, сегодня забил первый гол. Посмотрим, что будет дальше. … Прошло только 3 недели, я сыграл 3 игры. Сейчас сконцентрирован на своей игре», — передает слова Рондона «Спорт-Экспресс» 6 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что венесуэлец отметился голом за ЦСКА в матче 21 тура с «Ахматом» (Грозный), победу в котором одержали красно-синие (2:0).

На 39 мин. счет с пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной защитника Нижича, открыл новичок ЦСКА Рондон. На 52 мин. Рондон ассистировал Николе Влашичу, эквадорец скинул мяч на хорвата, и тот пробил в ближний угол.

31-летний форвард перешел в армейский клуб в феврале 2021 г. на правах аренды из «Далянь Ифан» (Китай).