Волгоград, , 18:49 — REGNUM Футбольный клуб «Ротор» (Волгоград) и «Химки» (Подмосковье) не сумели выявить победителя в рамках 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч на «Волгоград Арене» завершился — 0:0. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ротор» (18 очков) занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (29 очков) — на 10 строчке.

Ранее ЦСКА (Москва) обыграл «Ахмат» (Грозный) в матче 21 тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась — 2:0.

Свой дебютный мяч в составе армейцев забил Хосе Саломон Рондон, а затем он же ассистировал удвоившему преимущество Николе Влашичу.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали 40 очков и продолжают занимать II место в турнирной таблице. «Ахмат» — на 11 позиции.