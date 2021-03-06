Тюмень, 6 марта, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Тюмени студенты колледжа производственных и социальных технологий, которые состоят в молодёжном региональном отделении Общероссийского народного фронта, поздравили с Международным женским днём педагогов, медработников, студенток и сотрудниц из числа технического персонала с Международным женским днём. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе тюменской «Молодёжки ОНФ».

Штаб «Молодёжки ОНФ» по Тюменской области Ребята из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий поздравили с 8 Марта педагогов и студенток

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Цветы и открытки с девизом «Ты прекрасна!» вызвали улыбки и слова ответной благодарности от представительниц прекрасного пола колледжа.

Штаб «Молодёжки ОНФ» по Тюменской области Преподаватели были приятно удивлены маленьким знакам внимания

Штаб «Молодёжки ОНФ» по Тюменской области

«Самим приятно на душе, когда даришь женщине цветы, открытки, читаешь стихотворные строчки, а её лицо при этом из будничного делового, расцветает в улыбке. Женщина в любви и радости всегда прекрасна. Такие маленькие радости прекрасной половине человечества, нашим мамам, бабушкам, сёстрам, любимым нужно дарить как можно чаще. А в праздничный день каждая женщина должна почувствовать внимание и заботу со стороны мужчин», — прокомментировал акцию руководитель тюменской «Молодёжки ОНФ» Тимур Нигматуллин.