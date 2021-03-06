Рим, , 17:30 — REGNUM Российский форвард футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет в матче 26 тура Серии А чемпионата Италии с «Пармой». Об этом 6 марта сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение бедра и уже приступил к процессу восстановления, в ближайшее время он пройдёт допобследование.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из «Спартака» (Москва). Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 г., сумма трансфера — €4,5 млн.

С момента перехода футболист успел провести 3 матча.