Берлин, , 16:46 — REGNUM В Оберстдорфе (Германия) в рамках ЧМ по лыжным гонкам завершился женский масс-старт на 30 км. Победу одержала лыжница Терезе Йохауг (Норвегия). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В последней трети дистанции падение допустила представительница российской женской команды Яна Кирпиченко. За 10 км до финиша она упала на спуске и врезалась в отбойник.

До падения российская лыжница претендовала на попадание на пьедестал, но в итоге финишировала 12-й.

Программу лыжных гонок на ЧМ закроет мужской масс-старт 7 марта.