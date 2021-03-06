Берлин, 6 марта, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Терезе Йохауг (Норвегия) стала победительницей и взяла золото женского масс-старта на ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия), преодолев дистанцию в 30 км за 1 ч 24.56,3 мин. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Iso76 Терезе Йохауг

II место и серебро завоевала Хейди Венг (Норвегия), которая уступила своей соотечественнице 2 мин. 34,2 сек. На III месте — Фрида Карлссон (Швеция), которая финишировала с отставанием от Йохауг в 2 мин. 34,8 сек.

Лучшей среди российских лыжниц стала Татьяна Сорина — 9-е место. Лидеру проиграла 3 мин. 51,3 сек.

Программу лыжных гонок на ЧМ в Оберстдорфе закроет мужской масс-старт 7 марта.