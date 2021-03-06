Багдад, , 16:02 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал к миру в Сирийской Арабской Республике и на Ближнем Востоке в целом, а также указал на недопустимость религиозных войн. Об этом сказано в обращении римского первосвященника, который находится с апостольским визитом в Ираке и выступил сегодня, 6 марта, в ходе межрелигиозной встречи.

По словам понтифика, миру не быть до тех пор, пока сохраняются союзы и альянсы против кого-либо, все это только множит разногласия.

«Миру не быть до тех пор, пока будут сохраняться альянсы против кого-то, потому что альянсы друг против друга лишь множат разногласия. Для мира не нужны ни победители, ни победившие, но братья и сестры, которые, несмотря на недопонимание и раны прошлого, двигаются навстречу друг другу. Вознесем молитву за мир на всем Ближнем Востоке, особенно в Сирии», — сказал папа римский.

Франциск подчеркнул, что наивысшее оскорбление Бога — это ненависть к ближнему. Религиозная душа не порождает враждебности, экстремизма и насилия, потому что все это предательство религии.

«И мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм прикрывается религией. И нам необходимо разрешить эту проблему», — сказал Франциск.

Он также призвал уважать свободу совести и свободу вероисповедания, так как это «основополагающие права». В непростые времена и бури одиночество не спасает, не спасает также и вооружение и воздвижение стен.

«Это все делает нас только более злыми и отстраненными», — сказал понтифик.