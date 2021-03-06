Екатеринбург, 6 марта, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Видеозапись, зафиксировавшая факт нападения на корреспондента ИА REGNUMДмитрия Красноухова в Екатеринбурге, выложена в сеть. Видеоролик разместили местные СМИ.

Камера наружного наблюдения в кафе Нападение на журналиста ИА REGNUM Дмитрия Красноухова

Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал Ural Mash. На ней запечатлён момент, когда к Красноухову подходят неизвестные и пытаются силой заставить его покинуть помещение. Злоумышленники также отбирают у журналиста его ноутбук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР и МВД начали проверки по факту инцидента.

Инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к нему со спины, схватили и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита.