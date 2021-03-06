Стокгольм, , 16:07 — REGNUM Шведский нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович в скором времени вернется в состав национальной сборной своей стороны. Об этом 6 марта сообщает FotbollDirekt.

По информации источника, 39-летний футболист будет вызван в расположение сборной Швеции на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, которые состоятся в конце марта текущего года.

При этом игрок вызывался для участия в составе шведской сборной с 2001 по 2016 год и в 116 матчах за национальную команду отметился 62 забитыми голами, став лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Отметим, в текущем сезоне Златан Ибрагимович сыграл в составе «Милана» в четырех матчах итальянской Серии А и отметился в них 14 голами.