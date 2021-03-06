Токио, , 15:10 — REGNUM Японская корпорация Honda Motor представила свой первый автомобиль с третьим уровнем автономности вождения. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

Первым автомобилем Honda, оснащённым системой автономного вождения третьего уровня, стал седан Legend. Первая партия из ста таких автомобилей будет продана клиентам в Японии.

Система беспилотного вождения третьего уровня от Honda получила название Traffic Jam Pilot. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии одобрило использование этой системы в ноябре 2020 года. В будущем в Honda планируют оснащать этой системой большую часть выпускаемых автомобилей.

Наиболее распространённая классификация систем беспилотного вождения предусматривает выделение шести уровней автономности. Первый уровень предоставляет водителю небольшую помощь в управлении автомобилем, такую как адаптивный круиз контроль. Системы беспилотного вождения шестого уровня автономности не требуют никого вмешательства водителя.

При третьем уровне автономности автомобиль может самостоятельно двигаться в потоке транспорта при скорости менее 50 километров в час. При этом водитель должен быть готов взять управление на себя в случае нестандартной ситуации.

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