Киев, , 13:26 — REGNUM Украина в настоящий момент важно получить четкий сигнал от США относительно перспектив членства в НАТО, заявила заместитель руководителя офиса президента Зеленского Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами.

Фрагменты выступления Свириденко приводит 6 марта пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник подчеркнула, что Киев стремится усилить военное сотрудничество между США и Украиной для «дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии».

«Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», — отметила заместитель руководителя офиса президента Украины.

Напомним, что ранее в феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство в НАТО — вопрос решённый, хотя по ряду причин страна пока и не в альянсе.

Также в феврале Украина предложила НАТО использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации, а также обеспечить безопасность в Черном море.