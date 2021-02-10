Киев, , 16:24 — REGNUM Украина предлагает НАТО использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий сегодня, 10 февраля, во время переговоров в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Согласно информации пресс-службы правительства Украины, Криклий сослался на обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в этом районе.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — отметил украинский министр.

Пресс-служба правительства Украины не уточняет, что ответил на это предложение украинской стороны представитель НАТО.

Отмечается, что встреча Криклия и Тернера состоялась в рамках рабочего визита правительственной делегации Украины в Брюссель.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 9 февраля, генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенберг пообещал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.