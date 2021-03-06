Киев, , 13:15 — REGNUM Экс-президент Украины, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта Леонид Кравчук считает, что Россия «слишком часто» меняет риторику по решению конфликта в Донбассе, и такая позиция категорически не устраивает Киев.

Об этом он заявил вечером 5 марта в эфире украинского телевидения.

«В разное время они говорят разное, а вывод один — они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим — идите вон к чёртовой матери», — высказался бывший президент Украины.

Он заявил, что от Киева не было такого обращения к Москве, «и никогда не будет».

Также Кравчук сказал, что следит буквально за каждым выступлением представителей России, которое касается проблематики Донбасса.

«Их трудно понять… Они думают, что очень хитрые, но могут в итоге сами себя перехитрить», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же выступлении Кравчук пообещал, что некие радикальные шаги будут предприняты по отношению к России, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

По информации СМИ, Киев готовится силой решить «донбасский вопрос» — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы прифронтовых сел и городов.