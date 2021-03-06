Кемерово, 6 марта, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации, бывший министр экономического развития России Максим Орешкин заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 марта, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Помощник президента России Максим Орешкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Начиная совещание, Мишустин отметил, что Орешкин, к сожалению, не может на нем присутствовать, так как заразился коронавирусом, но он всё равно участвует в работе по видеосвязи.

«К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — сказал Мишустин.

Напомним, что сам Мишустин заразился коронавирусом ещё в прошлом году. Глава правительства благополучно перенес коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Мишустин прибыл в Кемерово с рабочей поездкой. Глава правительства обсуждает проблемы угольной отрасли, в частности, сложности с вывозом угля в Китай.