Пекин, , 12:01 — REGNUM Владеющая социальной сетью TikTok китайская компания ByteDance начала работу над приложением для голосового общения, являющегося аналогом Clubhouse. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Предназначенное для группового голосового общения приложение Clubhouse было выпущено в апреле 2020 года. В 2021 году начался резкий рост популярности этой социальной сети, а в феврале Clubhouse стал лидером по загрузкам в магазине приложений для iOS-устройств. В феврале приложение Clubhouse было заблокировано в Китае по решению правительства, после чего многие местные компании начали разработку аналогов этой соцсети.

По данным Reuters, свою версию подобного приложения готовит и ByteDance, являющаяся разработчиком популярного сервиса TikTok. Отмечается, что интерес к созданию подобного приложения проявило высшее руководство ByteDance, включая генерального директора Чжана Имина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Роскачестве назвали риски использования приложения Clubhouse.

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