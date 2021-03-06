Москва, , 12:08 — REGNUM Решение украинских властей призвать Вашингтон ввести новый «всеобъемлющий санкционный режим» против России, включая ограничительные меры по отношению к «Северному потоку — 2», вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 6 марта в социальной сети Facebook.

«Пусть офис Зеленского предложит свою достойную и более дешевую альтернативу Северному Потоку 2. А просто требовать санкции может и офис какого-нибудь племени Тумба Юмба», — пишет Евгений С.

Многие пользователи уверены, что украинские власти сильно испугались осознав, что «Северный поток — 2» движется к своему завершению и транзит газа через Украину вскоре может прекратиться.

«После достройки «Северного потока — 2» украинский трубопровод превращается в металлолом. Они остаются без халявы, поэтому бояться», — считает Amirjon A.

Некоторые комментаторы уверены, что, в случае отсутствия транзита газа через Украину, данное государство потеряет значительную часть веса на геополитической карте мира.

«Если лишить Украину фактора газовой трубы, то она полностью вылетает из европейской и мировой повестки дня. Она станет никому не интересной и ни на что не влияющей. Т. е. дело не в деньгах, что потеряет Украина от транзита., а чисто в геополитическом раскладе», — поделилась своим мнением Сара Г.

Нашлись и те, кто призвал руководство Украины вести более последовательную политику и самостоятельно отказаться от транзита российского газа через свою территорию.

«Не, ну надо с себя начинать, показать свою принципиальную решительность: отказаться от всех связей с «агрессором», прекратить транзит газа, закупку энергоресурсов. И только потом уже требовать от других следовать их примеру», — написала Евлампия Г.

Напомним, 6 марта украинские власти призвали Вашингтон ввести новый «всеобъемлющий санкционный режим» против России, включая ограничительные меры по отношению к «Северному потоку — 2».