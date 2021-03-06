Донецк, , 11:08 — REGNUM Боевики украинской армии трижды за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 марта в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

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ВСУ выпустили девять единиц боевых припасов по населенным пунктам Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Веселое, Октябрь. В ходе обстрелов украинскими силовиками применялись гранатометы АГС, РПГ/СПГ, снайперское и стрелковое оружие.

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Уточняется, что в администрации Кировского района города Донецка сообщили, что в результате обстрелов осколочное ранение левой голени получил двадцатишестилетний мирный житель Старомихайловки. Его доставили в травмпункт больницы №24, где ему оказали медицинскую помощь.

За минувшие 24 часа не было зафиксировано повреждений инфраструктуры.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины шесть раз нарушили перемирие в ДНР.