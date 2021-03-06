Флоренция, Италия, , 10:24 — REGNUM Руководство флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» связалось с агентом главного тренера неаполитанской команды «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Об этом 6 марта сообщает Football Italia.

По данным источника, президент флорентийской команды пообщался с агентом 43-летнего специалиста о возможности работы Гаттузо в «Фиорентине» в следующем сезоне.

При этом Гаттузо скорее всего уйдет из «Наполи» после окончания нынешнего сезона, а теперешний главный наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли вряд ли будет продлевать свое соглашение с клубом, рассчитанным до лета текущего года.

Отметим, в настоящее время «Фиорентина» находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы чемпионата Италии с 25 очками в активе.