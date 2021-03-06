Бостон, США, , 08:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

Голами в составе победителей отметились оформивший в матче дубль Брэд Маршан (15-я и 35-я минута), Трент Фредерик (27-я), Патрис Бержерон (30-я) и Ник Ритчи (42-я).

Автором единственной шайбы «Вашингтона» стал чешский форвард Якуба Враны (54-я).

Российский форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, изащитник Дмитрий Орлов не записали на свой счет во встрече результативных действий.

Отметим, в следующем матче «Бостон», проигравший прошлый матч, встретится 8 марта с командой «Нью-Джерси Дэвилз». «Вашингтон», прервавший этим поражением серию из четырех подряд побед, в этот же день сыграет с клубом «Филадельфия Флайерз».