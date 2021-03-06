Гельзенкирхен, Германия, , 08:07 — REGNUM Футбольный клуб из Гельзенкирхен «Шальке» и команда «Майнц» разошлись миром в матче 24 тура чемпионата Германии. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и закончилась с ничейным результатом 0:0.

При этом данный матч был первым для нового главного тренера «Шальке» Димитриоса Граммозиса, 2 марта занявшего данный пост.

Отметим, по итогам матча в активе «Шальке» стало десять очков, команда находится на последнем, восемнадцатом месте турнирной таблицы Бундеслиги. У «Майнца» 18 очков и шестнадцатая строчка.