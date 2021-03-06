Москва, 6 марта, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Цены на яйца и мясо птицы в России могут снизиться уже в апреле-мае этого года, заявил 5 марта генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью телеканалу «Россия-24».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на яйца в магазине Подмосковья

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По его словам, такое снижение будет обусловлено увеличением объёма производства на птицефабриках и насыщением рынка.

«Рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», — спрогнозировал эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что рост цен на куриные яйца в России возобновился в феврале. Так, по данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля яйца подорожали на 1,1%, мясо кур — на 1,9%.