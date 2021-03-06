Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Препятствовать назначению кандидатуры Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) решил республиканец Тед Круз. Об этом он 5 марта написал на своей странице в Twitter.

По словам сенатора, ультиматум обусловлен тем, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор не ввела эффективных санкций против строящегося газопровода «Северный поток — 2». При этом Круз напрямую связал российско-европейский проект с президентом России Владимиром Путиным.

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — написал сенатор.

Отметим, протест единственного сенатора не может остановить или заблокировать назначение кандидата на пост главы ЦРУ, однако он может создать серьезные препятствия, а также спровоцировать политические последствия для принимающих решение о назначении.

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