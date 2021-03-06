Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Сотрудники погранслужб США задержали за февраль около 100 тысяч нелегальных мигрантов на границе с Мексикой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, число задержанных мигрантов за февраль 2021 года является самым высоким за последние 15 лет. При этом источники отмечают, что число мигрантов, желающих проникнуть на территорию США, повысилось по сравнению с предыдущими месяцами. В частности, в январе пограничники задержали 78 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля президент США Джо Байден отменил ряд антимиграционных распоряжений бывшего главы государства Дональда Трампа. Он также пообещал обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.