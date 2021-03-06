Луганск, , 06:15 — REGNUM Партия ручных противотанковых гранатометов французского производства поступит в распоряжение киевских боевиков после того, как будет протестирована на Украине, заявил 5 марта на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В феврале 2021 года Украина договорилась с Францией о поставке 60 гранатометов APILAS в подразделения сил специальных операций, которые в течение двух месяцев должны протестировать данное вооружение», — сказал он.

По словам Осадчего, тестирование французского оружия будет проходить в учебных центрах на полигонах. Украинские боевики планируют определить применимость гранатомётов для «совершения диверсионных актов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за неделю вооружённые силы Украины разместили 54 единицы техники в зоне проведения так называемой операции объединённых сил.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за неделю разместили на границе с ЛНР десятки единиц техники