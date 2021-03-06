Тегеран, , 09:10 — REGNUM 5 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул важность защиты растений и окружающей среды. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Верховный лидер сделал это замечание в пятницу 5 марта, участвуя в специальном мероприятии по случаю Национального дня древонасаждений, посадив два молодых дерева. Аятолла Хаменеи посадил два саженца во дворе офиса администрации по случаю Национального дня природных ресурсов и Национального дня древесных растений.

Верховный лидер Ирана назвал растения важным фактором развития цивилизации, отметив, что ислам придает большое значение посадке саженцев. Выражая сожаление по поводу уничтожения лесов и природных ресурсов теми, кто думает только о собственной выгоде, он призвал всех людей и чиновников выступить против действий, наносящих ущерб окружающей среде.

В другом месте Лидер упомянул пандемию COVID-19, заявив: «В прошлом году, во время нового года (Навруза), люди полностью соблюдали рекомендации и боролись с огромной угрозой, однако в этом году опасность возросла и стала более обширной, поэтому люди должны соблюдать рекомендации».