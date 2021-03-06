Тегеран, , 08:59 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Пятно» режиссера Шореша Вакили получил награду за лучший фильм на Международном кинофестивале Tryon в США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 марта.

Короткометражный фильм «Пятно» режиссера Шореш Вакили снят на тему защиты прав человека при участии иранской молодежной киноассоциации, офис которой находится в провинции Санандадж на западе Ирана. Фильм уже завоевал множество международных наград в США, Индии, Италии, Англии и Исламской Республике.

Сюжет иранского фильма рассказывает историю про старика, пытающегося найти разгадку на вопрос, поставивший его в тупик. Данный фильм снят в сюрреалистическом стиле, при этом режиссер пытается изобразить войны и применения насилия.

Сообщается, что центр изящных искусств Tryon принял гостей на торжественном открытии мероприятия и церемонии награждения лучших фильмов.