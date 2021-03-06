Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Из Чехии в штат Техас (США) были экстрадированы граждане Украины Злата Мужук и Виктор Воронцов, которые обвиняются в отмывании денег для киберпреступников. Об этом 5 марта сообщает министерство юстиции США.

По данным Минюста, Воронцов и Мужук обналичивали деньги для группировки киберпреступников, использовавших для похищения средств украденные банковские учётные записи. Получившие доступ к счетам жертв преступники переводили деньги на подставные счета, открываемые обвиняемыми. Как следует из материалов обвинения, только в октябре и ноябре 2017 года на счета Воронцова и Мужук было переведено около $500 тыс.

40-летняяМужук и 39-летний Воронцов были задержаны в Чехии при координации с ФБР в феврале 2020 года, но правительство Чехии удовлетворило запросы на их экстрадицию в США только в декабре и январе. Их передали ФБР 3 марта, после чего обвиняемые самолётом были доставлены в Даллас (штат Техас).

К настоящему времени граждане Украины, которые уже предстали перед судом Северного округа штата Техас, вину во вменяемых им преступлениях не признали.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный суд южного округа штата Калифорния (США) перенёс слушания по вопросу вынесения приговора гражданину России Кириллу Фирсову, обвиняемому в киберпреступлениях, на май.

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