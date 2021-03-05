Нижний Новгород, , 23:40 — REGNUM Нападающий нижегородского «Торпедо» Иван Чехович дал комментарий после второго матча серии с «Ак Барсом» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой казанской командой со счетом 1:4, они ведут в серии 2:0.

«Нам нужно больше бросать в большинстве в плей-офф, добивать шайбу. Играть в более тупенький хоккей.

Соперники разобрали нашу тройку по мелочам, так всегда происходит в плей-офф. У нас не пошла игра, нас поменяли. Ничего страшного, идем дальше.

Тяжелая игра, честно говоря. Провалили первый период. Нечего комментировать», — приводит слова Чеховича портал «Р-Спорт».