Луганск, , 23:08 — REGNUM Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ за неделю достигло 12, сообщил 5 марта официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Стрельба велась из гранатомётов, миномётов и стрелкового оружия. Так, район села Калиново-Борщеватое украинские боевики атаковали из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ) и крупнокалиберного пулемёта, Золотое-5 также обстреляли из РПГ и стрелкового оружия.

По селу Лозовое боевики стреляли из тяжёлых миномётов: выпущено пять мин калибра 120 мм. Район посёлка Нижнее Лозовое украинская сторона атаковала из 120-мм миномётов, гранатомётов различных видов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

По району селу Калиновка ВСУ выпустили 14 мин калибра 82 мм, по району села Логвиново — восемь мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, территорию ДНР ВСУ атаковали за неделю 31 раз.

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