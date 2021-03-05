Дюнкерк, Франция, , 23:06 — REGNUM В проливе Ла-Манш 42 мигранта, пытавшиеся добраться до Великобритании, 4 марта были спасены судном Национального военно-морского флота у побережья Дюнкерка. Как передаёт Ouest-France, об этом сообщает морская префектура Ла-Манша и Северного моря.

Региональный центр оперативного наблюдения и спасения (CROSS) Грис-Нез связался с лодкой мигрантов, которая примерно в 5,5 км от побережья Дюнкерка оказалась в аварийной ситуации. Для их спасения было послано судно Национальных военно-морских сил. Среди 42 спасенных мигрантов три женщины и один младенец.

С конца 2018 года число незаконных пересечений Ла-Манша мигрантами, стремящимися попасть в Великобританию, увеличилось, несмотря на неоднократные предупреждения властей, подчеркивающих опасность, связанную с сильным течением и низкой температурой воды.

В 2020 году было зарегистрировано более 9,5 тыс. пересечений или попыток пересечения пролива, что, согласно отчёту морской префектуры, в четыре раза больше, чем в 2019 году.

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