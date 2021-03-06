Вашингтон, , 08:30 — REGNUM В этом году состоится слушание по делу о групповом иске к Apple, в котором компанию обвиняют за предоставление восстановленных, а не новых устройств по программе гарантии продуктов. Об этом 5 марта пишет MacRumors.

Слушание должно пройти 16 августа, согласно данным юридической фирмы Hagens Berman Sobol Shapiro.

Истцы утверждают, что Apple обманывала своих пользователей, потому что на условиях гарантийного ремонта предоставляла отремонтированные, а не новые детали и продукты. Сторона обвинения уверена, что отремонтированные детали не эквивалентны новым и не могут сравниться по надежности. По этой причине компанию Apple просят возместить ущерб.

Напомним, что данный иск был подан еще в 2016 году жителями США, купившими расширенную гарантию AppleCare+ или AppleCare Protection Plan для iPhone или iPad начиная с 20 июля 2012 года. Истцы жалуются, что не получили новых устройств взамен своих, ранее утративших работоспособность.

Представители Apple отрицают правомочность претензий.