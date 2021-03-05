Нью-Йорк, США, 5 марта 2021, 22:27 — REGNUM Огульное преследование оппозиционных участников протестов в Алжире недопустимо, заявил 5 марта журналистам правозащитник, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
Он призвал власти Алжира проводить аресты адресно, не преследуя всех подряд оппозиционеров, в том числе членов движения «Хирак», организующего акции.
Представитель ООН добавил, что властям Алжира следует расследовать случаи насилия над людьми, которые допускают силовики.
Напомним, в конце февраля в Алжире возобновились протесты, которые проходят в республике каждую весну — начиная с 2019 г. Организатор протестов — движение «Хирак» — требует смены власти.
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