Нью-Йорк, США, , 22:27 — REGNUM Огульное преследование оппозиционных участников протестов в Алжире недопустимо, заявил 5 марта журналистам правозащитник, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Колвилл «Согласно достоверной информации, со времени возобновления протестов 13 февраля 2021 года было арестовано несколько сотен человек».

Он призвал власти Алжира проводить аресты адресно, не преследуя всех подряд оппозиционеров, в том числе членов движения «Хирак», организующего акции.

Представитель ООН добавил, что властям Алжира следует расследовать случаи насилия над людьми, которые допускают силовики.

Напомним, в конце февраля в Алжире возобновились протесты, которые проходят в республике каждую весну — начиная с 2019 г. Организатор протестов — движение «Хирак» — требует смены власти.

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