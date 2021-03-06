Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорились уригулировать торговый конфликт о взаимных пошлинах, которые были введены в связи с делом авиастроительных компаний Airbus и Boeing. Об этом 5 марта сообщает ABC.

«Это замечательная новость для предприятий и отраслей по обе стороны Атлантики и сигнал нашего экономического сотрудничества», — заявила фон дер Ляйен.

Утром 5 марта фон дер Ляйен и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы партнерства и договорись найти решение ситуации, касающейся конкуренции между Airbus и Boeing.

«Мы договорились приостановить действие наших пошлин, введенных из-за споров между Airbus и Boeing, на первоначальный период в четыре месяца», — говорится в заявлении главы ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, Airbus и Boeing ведут разбирательства во Всемирной торговой организации (ВТО) с 2004 года из-за государственной помощи, получение которой противоречит правилам международной организации. США утверждают, что субсидирование компании Airbus — конкурента американской Boeing — наносит ущерб для экономики Соединённых Штатов.