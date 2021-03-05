Анкара, , 20:47 — REGNUM Евросоюз не может защищать Европу в одиночку, заявил 5 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Sabah.

Он отметил, что ЕС обороняют в том числе страны НАТО, не входящие в этот военный блок — США, Турция и Великобритания. Столтенберг подчеркнул, что Турция граничит с Сирией и Ираком и играет «чрезвычайно важную» роль в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международным терроризмом.

Столтенберг отметил, что фронты ЕС от Северной Атлантики до России защищают США, Канада и Великобритания — члены НАТО, которые не являются членами ЕС. При этом защита юго-восточного крыла обеспечивается Турцией, также не являющейся членом ЕС.

Столтенберг «Но самое главное — политическое измерение проблем. Потому что любая попытка ослабить, деконструировать связи между Европой и Северной Америкой разделит не только НАТО, но и Европу».

По словам Столтенберга, такие события, как трения с США во время президентства Дональда Трампа, напряжённость в Восточном Средиземноморье с Турцией и выход Великобритании из ЕС, привели к тому, что идея стратегической автономии внутри ЕС встала в повестку дня.

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