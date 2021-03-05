Анкара, , 20:14 — REGNUM Причиной крушения военного вертолёта на востоке Турции и гибели 11 военных могли быть погодные условия, сообщает 5 марта турецкое военное ведомство.

По утверждению минобороны Турции, на обломках вертолета не обнаружено следов взрыва и возгорания.

Стоит отметить, что метеорологи не отмечали неблагоприятных погодных условий в районе падения вертолета, однако турецкие военные заявили, что катастрофа могла быть вызвана «резким изменением погоды».

Окончательные итоги расследования причин катастрофы обещают обнародовать после завершения технической экспертизы на месте гибели вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на востоке Турции разбился военный вертолёт. Погибли 11 человек, в том числе генерал Осман Эрбаш, командующий 8-м корпусом.

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