Москва, 5 марта, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Яйца и мясо кур, фрукты и овощи, рыба и морепродукты наиболее существенно подорожали среди продуктов питания в России в феврале 2021 года. Об этом сообщает 5 марта Росстат.

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По оценке ведомства, в минувшем месяце охлаждённые и мороженые куры подорожали на 4,7%, куриные окорочка, куриные яйца, маргарин и отечественная икра лососевых рыб — на 2,3−2,8%, макаронные изделия, неразделанная мороженая рыба и мороженые кальмары — на 1,5%.

Среди отдельных видов плодоовощной продукции выросли цены на огурцы — на 18%, бананы — на 8,9%, виноград — на 8,5%, картофель — на 8,1%, свежую зелень — на 7,7%, морковь — на 7,5%, помидоры — на 7,1%.

В то же время апельсины за месяц стали дешевле на 6,2%, сахар-песок — на 0,8%, разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород), соль и пшено — на 0,5%, грибы — на 0,4%, лимоны — на 0,3%, пиво — на 0,2%, коньяк, карамель и чёрный перец — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 1,9%, зубные пасты — на 0,9%, бумажные детские подгузники, хозяйственное мыло и стиральные порошки — на 0,7%, туалетное мыло — на 0,6%, пелёнки для новорожденных — на 0,5%, зубные щётки и влажные салфетки — на 0,4%, гигиенические прокладки и сухие корма для животных — на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на бензин в феврале выросли в среднем по стране на 0,9%, дизельное топливо стало дороже на 0,5%, а газовое моторное топливо — на 5%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что потребительские цены в России в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 1,5%. Инфляция в годовом выражении в феврале ускорилась до 5,7% с 5,2% месяцем ранее.