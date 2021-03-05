Екатеринбург, , 19:20 — REGNUM В Екатеринбурге завершился полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего — студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» для участников из Уральского федерального округа. Конкурсные испытания проходили в течение трех дней, с 3 по 5 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Он напомнил, что одна из основных задач конкурса — поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования, создание площадки для взаимодействия и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники: «Три дня конкурсанты из регионов Уральского федерального округа были погружены в атмосферу конкурса. Вы общались, делились идеями, проходили испытания, знакомились с опытом и методиками разных школ, слушали лекции спикеров. Но конкурс — это не только возможность проявить себя и одержать победу. Кто бы ни стал победителем, у нас не будет проигравших. Уверен, что контакты, атмосферу совместного поиска и взаимной поддержки, которую вы сами создали на конкурсных испытаниях, вам удастся сохранить и продолжить общение за рамками соревновательной программы».

«По итогам полуфинала были определены 25 сильнейших участников, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего. Студенты». Свердловскую область представят 13 финалистов, Челябинскую область — 8 участников, Курганскую область — 2 студента, Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ представят по одному финалисту», — рассказал руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Участники прошли комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала для полуфиналистов проведены обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.

В первый день конкурсанты участвовали в открытой образовательной лекции, которую провел Директор Школы перспективных исследований SAS ТюмГУ, профессор Центра трансформации образования Московской школы управления Сколково Андрей Щербенок. Далее в формате нетворкинга полуфиналисты познакомились и обменялись контактами. В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из учебной практики.

Во второй день участники полуфинала посетили образовательные учреждения Екатеринбурга. Полуфиналисты посетили среднюю общеобразовательную школу № 18. Будущие педагоги пообщались с учителями, осмотрели инновационные классы. Особенно впечатлил конкурсантов интерактивный пол в одной из школьных рекреаций (через проектор, закрепленный на потолке, на пол проецируется изображение, реагирующее на движения, с развивающими играми), ознакомились с нестандартными системами оценки, преподавания языков, построения профессионального трека в старших классах.

Второй площадкой, выбранной для конкурсантов, стала общеобразовательная гимназия № 39 — «Французская гимназия». Участники конкурса стали свидетелями репетиции спектакля на французском языке, побывали в классе звукооператора, где звукорежиссер обучает школьников своему мастерству, посмотрели кабинеты для младших школьников и старшего звена. Студентов впечатлили холлы с интерактивными панелями, где школьники могут играть в шахматы и другие интеллектуальные игры. Экскурсанты побывали в кабинете психолога, где ознакомились с приемами так называемой песочной терапии. После погружения в образовательную среду, конкурсантам предстояло выполнить ряд заданий, связанных с разработкой решений для школ региона.

В заключительный день полуфинальных мероприятий студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир».

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».