Саранск, 5 марта, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов в преддверии 8 марта поздравил женщин республики с Международным женским днем. Он выразил слова благодарности всем женщинам, которые выполняют свой профессиональный долг наравне с мужчинами.

Пресс-служба правительства Мордовии

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 марта — все новости»

«Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто вместе с нами справляется с этой пандемией, работает с нашими детьми. Родители понимают, как это сложно сделать, особенно если это дистанционка, в какое нервное состояние она приводит всех нас. Хочу поблагодарить волонтёров, социальных работников, тех, кто работает на производстве, в творческой индустрии, в театрах и помогает нам с радостью и оптимизмом всё это переживать. Большое вам спасибо и низкий поклон», — сказал в ходе торжественного мероприятия руководитель республики.

Также Здунов вручил государственные награды выдающимся представительницам прекрасного пола.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Вера Семенова — сварщик на машинах контактной сварки Ардатовского светотехнического завода.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено Валентине Сухановой — воспитателю Ельниковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено Наталии Грановской — директору филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания ГТРК «Мордовия».

Почетной грамотой президента Российской Федерации награждена Полина Рябочкина — профессор кафедры общей физики Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Пресс-служба правительства Мордовии

Орденом Славы III степени награждена Марина Маркина — главный бухгалтер закрытого акционерного общества «Мордовский бекон» Чамзинского района.

Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия» присвоено Оксане Крюковой — учителю истории и обществознания лицея № 43 города Саранска.

Почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия» присвоено Наталье Супряковой — заведующему отделением анестезиологии-реанимации врачу-анестезиологу-реаниматологу Ковылкинской центральной районной больницы.

Всем женщинам Здунов подарил прекрасные букеты цветов, завершился вечер концертом творческих коллективов республики.