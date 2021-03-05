Петрозаводск, 5 марта, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия отменили ряд ограничений, введенных ранее для противодействия распространению коронавируса. Так, снимаются ограничения по работе в ночное время для объектов общественного питания, разрешено возобновить работу танцплощадкам, дискотекам и другим зрелищно-развлекательным учреждениям. Об этом 5 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков

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Так, с 5 марта для объектов общественного питания снимается ограничение по работе в ночное время. При этом в барах, кафе и ресторанах можно организовывать развлекательные и танцевальные программы. Кроме того, разрешается деятельность танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательных мероприятий.

«Конечно, с соблюдением всех необходимых требований противоэпидемической безопасности: установка при входе стационарного диспенсера или мобильной стойки с антисептиком, использование защитной маски и социальное дистанцирование», — отметил глава республики.

В развлекательных центрах (детском игровом, батутном) разрешается увеличить количество посетителей — из расчета не более одного человека на 4 кв. метра общей площади помещений (ранее — на 10 кв. метров). А залы кинотеатров теперь могут быть заполнены на 100%.

«Это же относится и к проведению любых театрально-концертных мероприятий», — пояснил Парфенчиков.

Образовательным организациям разрешается проведение родительских собраний, а также занятия по подготовке детей к школе. Количество участников и зрителей спортивных мероприятий в закрытых помещениях теперь не ограничено.

«Снимаем требование об обязательном исследовании на коронавирус для тех, кто привлекается на работу вахтовым методом из других районов Карелии или из-за пределов республики. Кроме того, продолжительность вахты теперь может быть менее двух недель», — указал глава Карелии.

Но, несмотря на существенное смягчение мер, масочный режим и социальная дистанция во время массовых мероприятий, а также в магазинах, аптеках, кинотеатрах, концертных залах и других местах большого скопления людей по-прежнему обязательны.