Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене днем 5 марта частично прерывалось движение по первой («красной») линии из-за смертельного падения пассажира на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. В настоящее время штатная работа метро восстановлена.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Трагическое падение человека на пути произошло на станции «Пушкинская» в 16:57 мск. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в метрополитене, в результате инцидента погиб молодой человек.

Из-за ЧП движение по «красной» линии осуществлялось лишь на участках «Проспект Ветеранов — Автово» и «Площадь Восстания — Девяткино».

«От «Площади Восстания» до «Автово» движения нет», — говорилось в сообщении подземки. А в 17:08 конечную станцию «Проспект Ветеранов» вообще пришлось закрыть на вход из-за большого пассажиропотока.

Однако уже в 17:16 мск станция «Проспект Ветеранов» была открыта. «Движение поездов на первой линии осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается», — сообщили в метро.

Очевидцы в социальных сетях отмечали, что на платформе станции «Пушкинская» скопилось много людей.

«Советую через пересадку ехать», — порекомендовал один из пассажиров Артем О. Другой пассажир рассказал, что ждет поезд на станции «Автово» уже 20 минут.