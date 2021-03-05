Калуга, 5 марта, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены три летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com Коронавирс

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1951 года рождения, житель Сухиничского района 1965 года рождения и житель Спас-Деменского района 1950 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончаюсь 264 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.