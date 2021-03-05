Москва, , 16:19 — REGNUM Экс-главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин отреагировал на критику со стороны экс-капитана сборной РФ по футболу Романа Широкова в его адрес. Об этом 5 марта сообщает Sport24.

«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать. … Мне совершенно не интересны этот человек и его мнение, вот и всё. Его слова я не читал и читать не буду даже. Мне неважно, что и почему он говорит», — отметил Сёмин.

Ранее Широков выступил с критикой в адрес Сёмина.

«А что Сёмин дал «Локомотиву»? «Локомотив» при нём вперёд шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые были конкуренты. Команда должна постоянно двигаться вперёд. Кого он воспитал? … Не нужно рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча. Баринов — тоже, он был в системе. Как много Баринов при нём играл?» — передает слова Широкова «РБ Спорт».

Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 г. в связи с истечением срока действия контракта.