Мадрид, 5 марта, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Европа готовит документ, который облегчит передвижение уже иммунизированных граждан, но есть сомнения в отношении вариантов и продолжительности такой защиты. Об этом пишет испанское издание El Confidencial.

Иван Шилов ИА REGNUM Ковидный паспорт

В начале пандемии возникла идея ковид-паспорта, который позволил бы перемещаться людям, преодолевшим COVID-19. Вскоре от неё отказались все, поскольку она представляла слишком много научных, этических и нормативных проблем. Однако с развитием вакцинации и опасениями, что экономика пострадает еще больше, в Европейском Союзе усилилось давление в вопросе того, чтобы ввести документ такого типа для тех, кто уже привит. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на этой неделе, что 17 марта она представит предложение о «зеленом цифровом паспорте». Идея по-прежнему неоднозначна и открыта, потому что есть разногласия. Испания и другие южные страны, зависящие от туризма, требуют ускорить введение этого инструмента и включить все виды информации о вирусе, тем самым избегая ПЦР-тестов и карантина. Однако Нидерланды и Франция выступили против такого шага. Благоприятная позиция Германии может иметь решающее значение для продвижения этого нового документа к лету.

Идея состоит в том, что паспорт включает в себя личные данные, точные данные о полученной вакцине и даже другую информацию, связанную с COVID-19, которая также может быть использована для пересечения границ, например, о том, что мы переболели, или что недавно мы получили отрицательный результат теста. Можно ли поскорее оживить туризм и экономику в целом? Является ли ковид-паспорт несправедливой и дискриминационной мерой? Споры ведутся, однако наука, как и другие социальные и политические вопросы, существует не для того, чтобы их решать, а для того, чтобы предоставлять необходимые данные.

Цитата из видео на YouTube Ковидный паспорт

По мнению Амоса Гарсиа Рохаса, президента Испанской ассоциации вакцинологии (AEV), внедрение этого документа омрачается многочисленными сомнениями этического и правозащитного характера. «В принципе, это звучит хорошо, но действительно ли это решает проблемы? В качестве меры пограничного контроля это может показаться подходящим, но мы должны пойти гораздо глубже и проанализировать, основывается ли это на наших знаниях о вакцинах», — добавляет он.

Эпидемиолог Джоан Карлес Марч, бывший директор Андалузской школы общественного здравоохранения, считает, что проект рассматривается с единственной точки зрения — открытия туризма. «У него есть свои преимущества для определенных секторов, но с точки зрения здоровья нет элемента, основанного на научных данных, который позволил бы нам сказать, что мы более уверены в этом документе», — говорит он. По его мнению, проблема такая же, как и в случае обязательных проверок ПЦР-тестов в аэропортах, которые создают ощущение безопасности, но не обеспечивают ее на 100%. «Мы запускаем инициативы, которые заставляют нас поверить, что мы находимся в наилучшей возможной ситуации, и, возможно, не только не являемся, но и генерируем другие вредные элементы», — предупреждает он.

Коэффициент передачи

Что касается вакцины, то индивидуальную защиту от тяжелых симптомов легко спутать с возможностью заражения, и идея паспорта проскальзывает сквозь эту щель. «Одно дело, если вакцина защищает от болезни, а другое — в том, что она защищает от инфекции», — резюмирует вакцинолог Хосе Антонио Наварро Алонсо, член AEV. То есть вакцины могут предотвращать COVID-19 в любом из его проявлений, но возможно, что вирус SARS-CoV-2 «продолжает реплицироваться в верхних дыхательных путях вакцинированного человека и передаваться его контактам».

NIAID Вакцинация

Большинство экспертов считают, что логично думать, что защита от болезни повлияет на циркуляцию вируса по той простой причине, что вирусная нагрузка ниже, когда нет симптомов, и, следовательно, если человек инфицирован, но не развивает болезнь за пределы верхних дыхательных путей, он должен иметь небольшую инфекционную способность. Со временем эта идея приживается. Например, есть предварительные данные о вакцине AstraZeneca, косвенные свидетельства из Израиля и даже заявления одного из основателей BioNTech (компании, связанной с Pfizer по разработке вакцины), который гарантирует, что имеется достаточно информации, чтобы быть уверенным в этом.

«Разумно думать, что передача вируса не будет такой высокой, как если бы вы не были вакцинированы», — признает Гарсия Рохас, но от этого до уверенности в том, что вакцинированный человек не будет передавать вирус, предстоит еще долгий путь. «Наверное, вакцинированные люди менее заразны, но не ясно точно; поэтому, если мы не уверены, оценка варианта паспорта такого типа мне кажется очень рискованной», — соглашается Марч.

С научной точки зрения еще одним слабым местом идеи ковид-паспорта является то, что еще почти нет данных об эффективности этих новых препаратов в реальной жизни, и в любом случае эффективность клинических испытаний не была пройдена на 100% ни с одной из вакцин, которые используются. «Даже если вы уже вакцинированы, у вас все еще есть возможность не только заразиться, но также заболеть и заразить других», — утверждает Наварро Алонсо.

С другой стороны, остается вопрос о защите, предлагаемой каждой вакциной против каждого из вариантов SARS-CoV-2, которые были обнаружены или могут возникнуть. «Похоже, что AstraZeneca не защищает от южноафриканского штамма», — добавляет Марч.

Что будет, если штаммы вызовут снижение иммунитета? Именно поездки являются основным фактором риска распространения некоторых из них, в частности бразильских или южноафриканских, которые еще не получили значительного проникновения в Европу, но также мир начинают беспокоить и другие появляющиеся штаммы.

IAEA Imagebank Борьба с Коронавирусом. Лаборатория в Австрии

Столкнувшись с возможностью того, что перенесенная болезнь эквивалентна вакцинации, эксперты также поднимают много вопросов. «Чем это оправдано? Если это связано с антителами, мы знаем, что они не появляются в 100% случаев и со временем могут уменьшаться. Каков уровень клинической защиты? С помощью какой лабораторной техники будет проводиться эта серология? И как долго длится защита, создаваемая антителами, вызванными естественным заболеванием?» — спрашивает Наварро Алонсо.

На самом деле мы также не знаем, как долго длится защита вакцины, хотя теоретически она должна быть более эффективной и долговечной, чем защита от естественной инфекции. В любом случае эта проблема поднимает новый вопрос, на который ни у кого нет ответа: если ковид-паспорт выдается, как долго он должен действовать? Время покажет, как будет развиваться защита, но с самого начала будет значительный разрыв между первыми вакцинированными и теми, кто должен ждать своей очереди. Поэтому дата вакцинации может быть важным элементом в паспорте и добавить путаницы в процесс, если позже потребуется получить третью дозу или обновить вакцины против штаммов.

Вдобавок Гарсиа Рохас задается вопросом, «что делать с людьми, которым нельзя сделать прививку, потому что она им противопоказана», или с людьми младше 16 лет, для которых нет одобренной вакцины против коронавируса, поскольку до сих пор нет данных клинических испытаний в этой группе населения (некоторые компании сейчас это делают). Эти вопросы уже пересекают науку и этику — область, на которую обращают внимание многие эксперты.

Этика, противоречия и права

Отмечается, что «в Испании вакцинация против коронавируса не является обязательной, но некоторые намереваются выпустить «паспорт здоровья» даже для перемещения между автономными сообществами». Об этом говорит бывший президент Андалузской школы общественного здравоохранения. Это вопиющее противоречие затрагивает свободу передвижения: «Это означает говорить одно, а делать другое, это создает проблему из-за отсутствия ясности в послании, которое вы направляете населению».

«Как мы можем сделать обязательным документ, основанный на действии, которое не является обязательным?» — спрашивает президент AEV.

Цитата из видео на YouTube Зона контроля в аэропорту Рейкьявика

«Это было бы оправдано, если бы у всех нас была возможность сделать вакцинацию, а некоторые отказались бы от нее, но мне не была предоставлена такая возможность, как и более чем 90% граждан Европейского Союза», — размышляет Наварро Алонсо. «В Испании есть пожилые люди и определенные работники, которые уже вакцинированы, но тем, кто моложе 55 лет, кто не посвящает себя определенным профессиям, могут не делать ее месяцами», — предупреждает Марч. И недовольство может привести к ситуациям, которые сложно урегулировать. Чтобы преодолеть эту дискриминацию, некоторые предлагают включить в документ отрицательные ПЦР-тесты, которые уже требуются сегодня, но проблема с безопасностью останется такой же, как и сегодня: пассажир может находиться в инкубационном периоде, а на следующий день его тест может быть положительным.

Проблема ковид-паспорта также связана с неравенством и правами за пределами европейской сферы. «Имеются в виду страны, которые делают вакцинацию медленнее, но, по крайней мере, имеют вакцину», — добавляет он. Однако «некоторые из них не получили ни одной дозы», отмечает специалист. Эта картина поднимает сложную дилемму: «Распределяем ли мы паспорт среди более экономически мощных стран и оставляем ли без него развивающиеся страны? Мы просто поможем увеличить разрыв между богатыми и бедными странами».

Как быть с желтой лихорадкой?

Защитники паспорта утверждают, что это не будет чем-то новым. Так, чтобы поехать в некоторые страны, требуется вакцинация против менингококковой инфекции или полиомиелита, хотя это исключительные случаи. С другой стороны, путешествия во многие страны требуют защиты от желтой лихорадки, болезни, от которой ежегодно регистрируются тысячи смертей. На самом деле, нет даже точной информации: например, в 2013 году смертность от этой болезни могла составлять от 84 000 до 170 000 тяжелых случаев, при этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, число смертей составляет от 29 000 до 60 000. В 34 странах Африки и 13 странах Северной и Южной Америки это заболевание, передаваемое через укус комара, является эндемическим, но вакцина обеспечивает эффективный иммунитет в течение 30 дней для 99% людей, поэтому требование о вакцинации к путешественникам является частью стратегии предотвращения вспышек.

«Если я собираюсь уехать за границу, я записываюсь на прием, и они сделают мне прививку от желтой лихорадки. Но если я не вхожу в число приоритетных групп для получения вакцины против COVID-19, кому мне позвонить? — говорит Наварро Алонсо. — Дозы вакцины против желтой лихорадки хватит на всю мою жизнь, но я не знаю, как долго мне хватит вакцины против COVID-19».

Topi Pigula Вакцина Pfizer

Если паспорт вакцинации будет реализован в том виде, в каком он предлагается, то «вы запускаете систему, в которой так много вопросов для обсуждения, что в конце концов это не служит тому, что вы планировали», — критикует Марч.

Это даже вносит путаницу в ключевой вопрос общественного здравоохранения: «Есть люди, которые говорят, что это стимулирует вакцинацию, но я сомневаюсь, — комментирует он, — процент людей, желающих пройти вакцинацию, уже значительно увеличился».