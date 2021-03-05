Москва, 5 марта, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Указ о назначении новым послом РФ в Узбекистане Олега Мальгинова подписал президент России Владимир Путин. Текст документа 5 марта обнародован на официальном портале правовой информации.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Олег Мальгин

«Назначить Мальгинова Олега Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан», — говорится в тексте опубликованного указа.

Также другим указом глава российского государства освободил от этой должности Владимира Тюрденева.

Отметим, до этого назначения Олег Мальгинов находился на должности руководителя департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России.