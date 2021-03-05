Ижевск, 5 марта, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В преддверии 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции Ижевска совместно с юными инспекторами движения поздравили женщин-водителей с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пресс-служба управления МВД по Удмуртии

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Останавливая представительниц прекрасного пола за рулем автомобилей, полицейские вручали цветы, а юные инспекторы дорожного движения — открытки к празднику, сделанные своими руками.

Пресс-служба управления МВД по Удмуртии

Также со всеми дамами были проведены беседы о случаях дистанционного мошенничества, для профилактики автоледи получили памятку о том, как не стать жертвой мошенников.

Такая акция традиционно проходит в Ижевске в первые дни весны.