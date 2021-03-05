Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Онлайн-презентация игр Future Games Show состоится уже 25 марта 2021 года. Об этом 4 марта сообщило издание gamesradar+.

На презентации покажут 40 игр от более чем 30 различных разработчиков и издателей. В числе крупных компаний, планирующих анонсировать свои проекты: SEGA, Team 17, Warner Bros. и EA.

Напомним, из-за отмены игровой выставки E3 в 2020 году многие профильные издания начали организовывать собственные онлайн-презентации новых проектов. Одной из них стала и Future Games Show от gamesradar+.

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